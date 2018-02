Feuerwehr rückt zu zwei Brand-Einsätzen aus

Lüdenscheid - Gleich zweimal musste die Lüdenscheider Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag ausrücken.

Zunächst ging um 3.32 Uhr der Alarm wegen eines brennenden Autos in der Nähe des Radarturms in Großendrescheid ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptwache brannte der Wagen bereits vollständig und musste von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden.

Nach knapp einer Stunde waren die Feuerwehrleute wieder am Dukatenweg, nur um eine weitere Stunde später, um 5.30 Uhr, erneut auszurücken. Diesmal war ein Zimmerbrand am Rugierweg gemeldet, so dass zusätzlich die Kräfte des Löschzuges Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert wurden.

Beim Eintreffen hatte die Bewohnerin den Brand, der im Bereich des Herdes entstanden war, bereits gelöscht. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung quer und rückte um 5.57 Uhr wieder ein.

Darüber hinaus kam es am Wochenende im Stadtgebiet zu zwölf Verkehrsunfällen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf insgesamt etwa 16.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa-avis