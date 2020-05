Waldbrand im MK: Feuerwehr ortet Wanderer übers Smartphone

Lüdenscheid – Ein Waldstück brannte am Sonntag in Lüdenscheid - ein umsichtiger Wanderer alarmierte die Feuerwehr, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte.

Die Lüdenscheider Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen zu einem brennenden Waldstück in der Rathmecke gerufen. Ein Wanderer hatte das Feuer gegen 10 Uhr mitten im Wald in der Nähe der August-Adamy-Siedlung entdeckt, als es gerade begann sich auszubreiten, und die Einsatzkräfte alarmiert.

Da er sich über sein Smartphone orten ließ, konnten die Einsatzkräfte seinen Standort im Wald und damit den Brandort direkt finden. Daher rückten lediglich Kräfte der Hauptwache aus. Sie brachten das Feuer, das sich über rund zehn Quadratmeter erstreckte, schnell unter Kontrolle.

Aber ein Sprecher betonte, dass es sich auf dem trockenen Boden und umgeben von käfergeschädigtem Holz schnell ausgebreitet hätte, wenn der Wanderer den Brand nicht frühzeitig entdeckt und nicht so umsichtig reagiert hätte. Ausgangspunkt war möglicherweise ein Lagerfeuer, das Unbekannte bei einem Picknick angezündet hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den oder die Verursacher zu finden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 23 51/9 09 90 zu melden.

Bereits am Samstag gab es mehrere kleinere Einsätze für die Lüdenscheider Feuerwehr: Unter anderem brannte es am Morgen gegen 8.30 Uhr in einem Blumenkübel auf der Altenaer Straße in der Nähe des Eingangs zum Stern-Center. Am Nachmittag wurde am Reckenstück ein Vogel, der sich an einem Gebäude verfangen hatte, mit der Drehleiter gerettet.