Feuerwehr löscht Pkw und zwei Flächenbrände

Lüdenscheid - Das Pfingstwochenende bescherte der Lüdenscheider Feuerwehr einige Einsätze.

So rückten die Kräfte der Feuer- und Rettungswache unter anderem in der Nacht zum Montag aus, um ein brennendes Auto am Autobahnzubringer Lüdenscheid Nord zu löschen. Der Einsatz dauerte eine gute Stunde von 3.04 bis 4.08 Uhr.

Zuvor waren die Feuerwehrleute am Sonntag bereits zwei Mal wegen kleiner Flächenbrände alarmiert worden. An der B 229 brannte am späten Nachmittag oberhalb der Bushaltestelle Oberborbecke eine Böschung auf einer Fläche von rund drei Quadratmetern und beschäftigte die Kräfte der Feuer- und Rettungswache für eine Dreiviertelstunde von 16.32 bis 17.12 Uhr.

Am Sonntagabend mussten sie dann ein Lagerfeuer auf den ehemaligen Truppenübungsplatz an der Heerwiese löschen – das dauerte eine knappe halbe Stunde bis 21 Uhr.