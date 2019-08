Nächtlicher Wohnhausbrand: 21-Jähriger rettet seine Nachbarn

Die Feuerwehr hatte den Brand im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Straße Zum Brauberg schnell unter Kontrolle.

Lüdenscheid - Böses Erwachen in der Lösenbach: Fünf Mieter eines brennenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Bei einem Wohnhausbrand an der Straße Zum Brauberg in der Lösenbach wurde in der Nacht ein 21-jähriger Mieter leicht verletzt.

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Sechs-Familienhauses brannte nach Polizeiangaben komplett aus, eine weitere Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Klar ist aber nach Erkenntnissen der Polizei, dass der 21-Jährige gegen 1 Uhr aufwachte, weil ein Rauchmelder im Nebenzimmer angeschlagen hatte. Der Mieter rannte geistesgegenwärtig durchs Haus und weckte seine Nachbarn.

Als die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, hatten sich fünf Personen bereits ins Freie gerettet. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, weil der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand. Die Polizei stellte seine Wohnungsschlüssel sicher.

Die Nachbarn aus der ebenfalls betroffenen Wohnung wurden vom Rechts- und Ordnungsamt provisorisch woanders untergebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein Brandsachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens über die Brandursache eingesetzt wird, ist noch nicht geklärt.

Die Feuerwehr rückte unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, hatte sich das Feuer in der ersten Etage bereits ausgebreitet und war von außen durch die Fenster zu sehen.

Innerhalb von wenigen Minuten hatten die Löschtrupps den Brand unter Kontrolle. Vor Ort war unter anderem ein Drehleiterwagen im Einsatz, um im Notfall schnell und sicher weitere Personen aus dem betroffenen Haus bergen zu können.