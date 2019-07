Flammen im Wohnhaus: Vier Personen ins Krankenhaus

Wagnerstraße in Lüdenscheid

+ © Feuerwehr Lüdenscheid Einsatz an der Wagnerstraße in Lüdenscheid. © Feuerwehr Lüdenscheid

Lüdenscheid - Feuerwehr-Einsatz in einem Wohngebiet in Lüdenscheid: Ein Zimmer stand in Flammen. Vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.