Feuerwehr-Einsatz an Tankstelle: Mann aus MK in Unfall verwickelt

Herdecke/Lüdenscheid - Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich einer Tankstelle in Herdecke wurde ein Mann aus dem Märkischen Kreis verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bereits am Freitag gegen 11.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Tankstelle am Gewerbegebiet Gahlenfeld in Herdecke zwei Personen verletzt. Beim Abbiegen waren die Fahrzeuge eines 37-Jährigen aus Lüdenscheid und eines 47-jährigen Herdeckers zusammengestoßen.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke sperrten zunächst die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Dazu wurden auch die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Männer, die im Anschluss mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte auch der Einsatz der Feuerwehr nach rund einer Stunde beendet werden. Insgesamt waren neben zwei Rettungswagen und zwei Notärzte sowie die Polizei fünf Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.

