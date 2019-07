Feuerwehr-Einsatz nach Brandstiftung - Polizei ermittelt in mehreren Fällen

Corvette zerstört

+ © picture alliance / dpa Ein Feuerwehrmann löscht einen Brand (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt erneut wegen Brandstiftung in Lüdenscheid. Diesmal rückte die Feuerwehr in die Hölderlinstraße aus. Am Abend zuvor war eine Corvette in Flammen aufgegangen.