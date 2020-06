Feuerwehr-Einsatz im MK: Polizei fahndet nach renitentem Mann

Lüdenscheid - Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: An der Wefelshohler Straße ist an einem leer stehenden Fabrik-Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Polizei fahndet nach einen renitentem Mann.

Am Sonntagnachmittag ist gegen 16 Uhr an der Wefelshohler Straße ein Feuer auf dem ehemaligen Gelände von Gerhardi ausgebrochen. Dort war aus noch unbekannter Ursache Unrat in Brand geraten. Die Rauchsäule, die durch das Feuer entstand, war weithin sichtbar.

Ein Zeuge bemerkte einen Mann auf dem Gelände und sprach den Unbekannten an. Dieser reagierte renitent, entfernte sich aber schnell vom Ort des Geschehens, als er die Martinshörner der alarmierten Feuerwehr hörte. Das Feuer war schnell gelöscht.

Die ebenfalls alarmierte Polizei vernahm Zeugen und fahndete nach dem flüchtigen Mann.

Am Mittwoch, 3. Juni, war an der Heedfelder Straße ein Müllcontainer neben einem Industriegebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr war in diesem Fall von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei suchte nach dem Brand an der Heedfelder Straße nach einem Mann, der laut Zeugenaussagen "augenscheinlich aggressiv" gewesen sein soll.