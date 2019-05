Feuerwehr-Einsatz auf dem Lüdenscheider Rathausplatz

Lüdenscheid - Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag auf dem Lüdenscheider Rathausplatz im Einsatz. Das war der Grund.

Am Nachmittag ging bei der Feuerwehr die Meldung über eine gelöste Kaminabdeckung im Gebäude Rathausplatz 23 ein, die abzustürzen drohe.

Kräfte der Hauptwache rückten mit Drehleiter aus, um sich die potenzielle Gefahrenstelle anzuschauen. Allerdings stellten sie nach der Überprüfung fest, dass nur eine Schraube lose war und von der Abdeckung keine Gefahr ausgeht. Ein Dachdecker soll sich in den kommenden Tagen darum kümmern.

