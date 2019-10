Brand in beliebtem Imbiss in der Lüdenscheider City

Lüdenscheid - Feuerwehr-Einsatz in der Lüdenscheider Fußgänger-Zone: Es hat in einem beliebten Imbiss gebrannt.

Nach ersten Informationen hat es am Donnerstagabend in der Absaug-Anlage des "Extrawurst"-Imbisses in der Lüdenscheider Wilhelmstraße gebrannt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Der Rauch ist auch in andere Teile des Gebäudes gezogen und bis hinauf zum Dach. Die Feuerwehr hat den angrenzenden Teeladen gewaltsam geöffnet. Auch er war verraucht.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr hat mit der Drehleiter das Dach kontrolliert.

Wir berichten weiter.