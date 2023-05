Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: Wieder Auto in Flammen

Von: Olaf Moos

Schon wieder ein Autobrand in der Nähe des Kreishauses. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Brandursache ist unklar.

Der Alarm ging am Freitag um 15.40 Uhr bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr ein: In einem leer stehenden Fabrikgebäude an der Straße Am Neuen Haus stand ein Pkw in Flammen. Nach Auskunft der Feuerwehr war das Fahrzeug in einem Unterstand abgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache sowie des Löschzuges Stadtmitte an der Rahmedestraße rückten zur Brandbekämpfung aus.

In einem leer stehenden Fabrikgebäude an der Straße Am Neuen Haus stand ein Pkw in Flammen. © Danny Hoblin

Ein Löschtrupp rückte wegen der starken Rauchentwicklung mit Atemschutzgeräten zur Einsatzstelle vor und bekämpfte das Feuer. Über die Brandursache lagen bis zum Abend keine Angaben vor. In der näheren Umgebung hatte es im Frühjahr bereits mehrere Brandstiftungen gegeben. Verletzt wurde bei aktuellen Feuer am Freitag nach ersten Erkenntnissen niemand.