Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: Brennendes Auto an Weihnachten

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Feuerwehrleute löschen ein brennendes Auto (Symbolbild) © dpa

Für die Lüdenscheider Feuerwehr blieben die Weihnachtsfeiertage vergleichsweise ruhig. Der spektakulärste Einsatz war ein brennendes Auto am Abend des zweiten Weihnachtstages.

Lüdenscheid – Der Pkw brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Hülscheiderbaum bereits in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Nachmittag musste ein Baum an der Werdohler Landstraße gefällt werden, der drohte auf die B229 zu fallen. Für die Dauer der Arbeiten musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Ein Forstunternehmen wurde zur Unterstützung hinzugerufen, weil zwei weitere Bäume ebenfalls aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten.

Darüber hinaus musste an Heiligenabend eine Ölspur beseitigt werden. Die Meldung von austretendem Gas in einem Haus an der Brüderstraße entpuppte sich bei der Kontrolle glücklicherweise als Fehlalarm. Ebenso wie das Signal eines Heimrauchmelders, das am Feiertagswochende zu einer weiteren Alarmierung der Feuerwehr führte.