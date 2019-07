Feuerwehr-Einsatz am Lüdenscheider Sternplatz - das ist der Grund

Lüdenscheid - Kleine Ursache, große Wirkung: Die Hauptwache rückte am Montagnachmittag zum Lüdenscheider Sternplatz aus.

Der Einsatz in der Innenstadt galt dem City-Hochhaus ("Braunes Haus") am Sternplatz, Ecke Wilhelmstraße. Der Grund war eine Zigarettenkippe, die jemand in eine Zuluft-Öffnung geworfen hatte und die dort Müll in Brand gesetzt hatte.

Aus dem Keller drang Rauch nach draußen. Die Einsatzkräfte rückten mit dem Drucklüfter an und machten zwei verqualmte Hausanschlussräume rauchfrei.

Erst im Mai hatte es im City-Hochhaus einen Feuerwehr-Einsatz gegeben.

Lesen Sie auch:

Flammen im Wohnhaus: Vier Personen ins Krankenhaus

Dachstuhl an der Glörstraße in Flammen - Kripo ermittelt