Feuerwehr-Einsatz am Restaurant „Feuerphönix“: Polizei jagt Brandstifter

Von: Jan Schmitz

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Brandserie in Lüdenscheid geht weiter. Die Polizei ermittelt nach Brandstiftungen am Restaurant Feuerphönix und an einem Mercedes.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilt, kam es am Montag im Stadtgebiet von Lüdenscheid zu mehreren Bränden. Gegen 22 Uhr stellte der Besitzer eines Mercedes einen Brand an seinem in der Buckesfelder Straße parkenden Fahrzeug fest. Ein unbekannter Täter hatte dort im Bereich eines Reifens einen Brand gelegt. Der Besitzer konnte das Feuer selbständig löschen. Es entstand Sachschaden. Der Vollbrand konnte gerade so noch vermieden werden.

Ebenfalls gegen 22 Uhr brannte in der Altenaer Straße ein Altpapiercontainer. Am Container entstand ein Sachschaden eines niedrigen dreistelligen Betrages. Im Hinterhof eines Restaurants an der Heefelder Straße brannte am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.25 Uhr, ein Stapel Holzplatten. Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass der Brand am China-Restaurant „Feuer-Phönix“ entdeckt worden war. Das Feuer breitete sich in der Folge aus und ging auf ein Vordach, die Fassade und einen Technikraum über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden. Zur Höhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch hier gehen die Ermittler aufgrund der Gesamtumstände von einer Brandstiftung aus.

Konkrete Täterhinweise liegen bei den drei Bränden nicht vor. Ob Zusammenhänge zwischen den Bränden bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt im Falle des brennenden Fahrzeugs und des Restaurants wegen Brandstiftung und im Falle des Containers wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zuletzt hatte es in Lüdenscheid fast täglich gebrannt, zumeist Altpapiercontainer, aber auch Fahrzeuge.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.