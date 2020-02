Lüdenscheid -Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: Eine Gartenhütte an der Altenaer Straße war in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung.

An der Altenaer Straße geriet nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 15.20 Uhr eine Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zum Brand nimmt die Wache in Lüdenscheid unter Tel. 0 23 51/ 90 99 0 entgegen. - cwo