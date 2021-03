Feuerwehr-Chef zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr bestellt

Wechsel an der Spitze am 1. April

+ © Marit Schulte Sebastian Wagemeyer (rechts) überreichte (von links) Martin Walter, Jürgen Flemming und Christopher Rehnert kleine Präsente. © Marit Schulte

In nicht öffentlicher Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag wurde Christopher Rehnert zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid bestellt. Er übernimmt das Amt am 1. April von seinem Vorgänger Martin Walter, der sich in den Ruhestand verabschiedet.