Feuerteufelin geschnappt - Brandserie in Lüdenscheid geht weiter

Von: Jan Schmitz

Das Bild zeigt den Brand an der Hohe Steinert am Sonntagabend. © Cornelius Popovici

Die Polizei hat die Feuerteufelin von Lüdenscheid geschnappt. Sie ist keine Unbekannte. Dennoch geht die aktuelle Brandserie weiter.

Lüdenscheid – Die aktuelle Serie von Container-Bränden in Lüdenscheid stellt die Ermittler vor ein Rätsel. Wie Polizeisprecher Marcel Dilling auf Anfrage erklärte, schnappte die Polizei Ende des vergangenen Jahres die mutmaßliche Feuerteufelin. Doch auch danach ging die Brandserie unvermindert weiter.

Von August bis Ende Dezember registrierte die Polizei demnach 15 Brände von Müllcontainern in Lüdenscheid. Laut Dilling räumte eine inzwischen ermittelte 20-Jährige zwölf der Taten ein. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei der mutmaßlichen Brandstifterin um dieselbe Person, die nach Überzeugung der Ermittler bereits Ende Oktober 2021 in Lüdenscheid mehrere Feuer unter anderem an Papiercontainern gelegt hatte.

Dabei ging die junge Frau damals äußerst dreist vor, unterhielt sich vor Ort sogar mit den alarmierten Einsatzkräften. Ihr Auto war zudem an mehreren Einsatzorten beobachtet worden. Nach der vorübergehenden Festnahme endete die Brandserie im Oktober 2021.

Das ist diesmal anders. Die Feuerwehr rückt seit Jahresbeginn jedes Wochenende zu angezündeten Containern aus. Mindestens 14 Fälle von Sachbeschädigungen liegen den Ermittlern seit Jahresbeginn zur Bearbeitung vor. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02351/90990.