Wie bei James Bond: Feuer-Stunts und Verfolgungsjagden in Lüdenscheid

Von: Monika Salzmann

Teilen

Lüdenscheid – Mit filmreifen Autostunts, spektakulärer Motorrad-Akrobatik, Autocrashs und Monstertrucks in Aktion versetzte die Familie Bossle ihr Publikum am Samstag in Lüdenscheid bei ihrer „Motorshow Extreme“ auf dem Schützenplatz Hohe Steinert in Staunen.

Trotz des regnerischen, zeitweise recht stürmischen Wetters war die beeindruckende, knapp zweistündige Show des von Sascha Bossle geleiteten Familienunternehmens gut besucht. Viele Schaulustige hatten Schirme und Regencapes dabei, um gegen Schauer und böig auffrischenden Wind gewappnet zu sein.

Als Stuntman und Moderator mit dabei: der Lüdenscheider Alexander Kaiser, der sich als Lokalmatador todesmutig – nur an einem Seil hängend – von einem Auto über einen Feuerteppich schleifen ließ. Sein dringender Rat an große und kleine Motorfans am Ende der Show: „Machen Sie nichts davon nach, was Sie heute gesehen haben!“

Monstertrucks und Stunts an der Hohen Steinert Fotostrecke ansehen

Zu heroischer Musik und aufheulenden Motoren brachten sich die Fahrer – darunter die zwölfjährige Lorena Bossle auf ihrem Mini-Quad als jüngste Fahrerin und Gastfahrer Jeremy auf seinem Motorrad – in Stellung. Kontinuierlich bis zum großen Finale, bei dem die Monstertrucks und ein umgebauter Panzer Schrottautos „plattmachten“, steigerte die Schaustellerfamilie die Spannung.

Gegen das Tonnengewicht der Monstertrucks hatten fest verschnürte Autopakete keine Chance. Die Trucks walzten alles platt. © salzmann

Wie in James-Bond-Filmen drehten die Fahrer – Sascha Bossle als Chef des Unternehmens stets an vorderster Front – mit quietschenden Reifen auf dem Platz mit ihren Fahrzeugen wahnwitzige Schleuderpirouetten, jagten mit Vollspeed rückwärts aneinander vorbei und gaben Stoßstange an Stoßstange Fersengeld. Dank ausgeklügeltem Spiel mit Gas, Lenkrad und Kupplung balancierten sie ihre Fahrzeuge sicher auf zwei Reifen über die gesamte Länge der Piste. Mittels Rampe brachten sie die Wagen in Schräglage.

In Schräglage, auf zwei Rädern, jagten die Fahrer über den Platz – aussteigen während der Fahrt inklusive. © Salzmann, Jakob

Freiwillige aus den Reihen des Publikums bauten sie humorvoll in die Show ein. „Safety first“ galt bei den Autocrashs mit Überschlägen und wagemutigen Feuer-stunts inklusive Explosion, bei denen der Atem stockte. Brachte ein Schrottfahrzeug für den inszenierten Crash nicht mehr genügend Speed auf den Tacho, leistete das Safety-Car Hilfestellung. Spektakulär wie die Autostunts war die Motorrad-Akrobatik mit Gastfahrer Jeremy, der seine waghalsigen Sprünge über Autos auf sage und schreibe neun Fahrzeuge steigerte. Einhändig auf einem Rad über den Platz zu jagen, war für den Stuntman das geringste Problem.

Gastfahrer Jeremy übersprang auf seinem Motorrad insgesamt neun Fahrzeuge und flog locker zehn Meter durch die Luft. © Salzmann, Jakob

Eindrucksvoll baute die Familie Bossle ihren Feuerspezialisten aus Italien und ihre jüngste Tochter auf ihrem Quad in die actionreiche Show ein. „Wie der Vater so die Tochter“, lautete der Kommentar. Sogar das Fahren in Schräglage hatte die Zwölfjährige bereits drauf. Von den Monstertrucks, die 760 PS unter der Motorhaube hatten, und dem umgebauten Panzer mit 7,6 Tonnen Eigengewicht und 530 PS buchstäblich plattgewalzt wurden fest verschnürte Schrottfahrzeuge, von denen beim großen Finale lediglich ein Haufen Blech zurückblieb. „Nur mit dem Monstertruck zu fahren, wäre uns viel zu langweilig“, kommentierte Alexander Kaiser. In der Tat hatten die fahruntüchtigen Autopakete, die unter die motorisierten Blechpressen kamen, dem Kettenlaufwerk des Panzers und den riesigen Rädern der Trucks nichts entgegenzusetzen.

Auf ihrem Mini-Quad war die zwölfjährige Lorena Bossle als jüngste Fahrerin fester Bestandteil der Show. © Salzmann, Jakob

Weitere Termine: Am Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr, und am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr quietschen an der Hohen Steinert noch einmal die Reifen.