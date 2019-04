Feuer-Spektakel der Extraklasse: "Burn the Fox" begeistert Tausende

Verein "Willi & Söhne" darf hochzufrieden sein

+ © Jakob Salzmann © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Bombenwetter, viel Musik und ein Feuerspektakel, das seinesgleichen suchte: In Massen strömten Lüdenscheider und Auswärtige am Samstag zum Bahnhofsgelände, wo der Verein "Willi & Söhne" bei Einbruch der Dämmerung wieder den mehr als acht Meter hohen Holzfuchs samt umlaufender Holzbühne in Brand setzte.