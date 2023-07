Feuer im Haus Hellersen: Mehrere Personen erleiden schwere Verletzungen

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Bei einem Brand in der psychiatrischen Klinik Haus Hellersen wurden mehrere Menschen schwer verletzt. © Marcel Merkert

In einem Zimmer im Haus Hellersen in Lüdenscheid ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt. Die Klinik gilt nun als unbewohnbar.

Lüdenscheid - Feuer am Sonntagnachmittag (9. Juli): Nach einem Zimmerbrand in der psychiatrischen Klinik Haus Hellersen in Lüdenscheid läuft derzeit noch ein Großeinsatz für die Rettungskräfte. Mehrere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Klinikum Hellersen gebracht.

Feuer im Haus Hellersen: Mehrere Verletzte müssen ins Krankenhaus

Das Feuer entstand nach ersten Angaben gegen 16 Uhr in einem der Zimmer. Für die Lüdenscheider Feuerwehr wurde Stadtalarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden 19 Personen verletzt, vier von ihnen galten am späten Nachmittag als schwer verletzt.

Update: Polizei korrigiert die Zahl der Verletzten nach unten

Am Abend korrigierte die Polizei die Gesamtzahl der Verletzten nach unten und die der Schwerverletzten nach oben. „Derzeit gelten elf Personen als verletzt. Sieben Personen gelten, mehrheitlich durch das Einatmen von Rauchgasen, als so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Die vier weiteren Verletzten gelten als leicht verletzt und stehen lediglich unter medizinischer Beobachtung“, teilte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Abend mit.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe und Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben den Kräften der Feuer- und Rettungswache waren alle fünf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Nach umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Einsatz zieht sich aber noch bis in den Abend hin, es werden auch noch am frühen Abend Rettungskräfte nachgeordert.

Vor Ort ist unter anderem auch das DRK sowie der Rettungsbus der MVG. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle haben derweil die Wache am Dukatenweg besetzt, um die Einsatzbereitschaft in Lüdenscheid zu gewährleisten. Die Brüninghauser Straße war für mehrere Stunden vollgesperrt.



Wie die Polizei am Abend mitteilte, wird das Gebäude derzeit als nicht bewohnbar eingestuft.



Eine ganz andere Art von Brand ereignete sich auf der A1: Auf einem Parkplatz stand ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr musste schnell handeln, um einen größeren Brand zu verhindern.

Wir berichten weiter.