Feuer in der Lösenbacher Straße: Polizeibeamte löschen Küchenbrand

Am Mittwochabend

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

[Update 21.58 Uhr] Lüdenscheid - Feueralarm am Mittwochabend in der Lösenbacher Straße in Lüdenscheid: Polizeibeamte, die zuerst dort eingetroffen waren, konnten in einem Wohnhaus einen kleinen Küchenbrand bereits in Eigenregie löschen, bevor die Feuerwehr überhaupt am Ort des Geschehens eintraf.