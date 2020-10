Feuer in der Tiefgarage: Mehrfamilienhaus im MK muss evakuiert werden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr Lüdenscheid am Einsatzort an der Grüberstraße.

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lüdenscheid stellten Rauch im Gebäude fest. Sie riefen die Feuerwehr. Das Haus musste evakuiert werden. Das Feuer befand sich in der Tiefgarage.

Gegen 18.10 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr Lüdenscheid aufgrund von „Rauch im Gebäude“ alarmiert. Mit einem größeren Aufgebot rückten die Einsatzkräfte zur Grüberstraße aus. Dort eingetroffen, kamen den Feuerwehrleuten schon die Bewohner des Mehrfamilienhauses entgegen um von Rauchgeruch im Haus zu berichten. In dem Mehrfamilienhaus selbst wurde keine Quelle für den Brandgeruch festgestellt, wohl aber in der darunter liegenden Tiefgarage.

Dort war herumliegender Unrat vermutlich vorsätzlich entzündet worden. Der starke Qualm fand über die Lüftungssschächte der Tiefgarage den Weg ins Gebäude. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Das Mehrfamilienhaus wurde für die Löscharbeiten evakuiert, anschließend konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.