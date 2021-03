Brand im beliebten Erlebnis-Museum

Der Re-Start war für das nächste Wochenende geplant. Jetzt macht ein Schwelbrand in der Phänomenta diesen Plan möglicherweise zunichte. Die Sicherheitsbeleuchtung funktioniert nicht mehr.

Lüdenscheid - Schwarzer Rauch und der beißende Geruch nach verbranntem Kunststoff empfing am Donnerstag die Mitarbeiter der Phänomenta. Um 9.15 Uhr rief Phänomenta-Geschäftsführer Torsten Schulze die Feuerwehr. Im Keller des Gebäudes schmorten Batterien, die für die Notstromversorgung der Phänomenta zuständig sind.

Mit großem Gerät und mindestens ebenso viel Bedacht rückten die Feuerwehrleute an und hatten den Grund für den Rauch schnell ausgemacht und unter Kontrolle gebracht. Räume wurden belüftet und die verschmorten Übeltäter ins Freie gebracht.

Ticketverkauf Bis einschließlich 25. März 2021 bleibt die Phänomenta geschlossen. Geöffnet wird voraussichtlich wieder am 26. März. Zeitfenster für Besucher können aufgrund des technischen Defektes derzeit noch nicht gebucht werden. Daher verzögert sich der Ticketverkauf.

Allerdings: Kleine Ursache mit großer Wirkung, denn ohne Sicherheitsbeleuchtung darf das Wissenschaftsmuseum seine Tore nicht für Besucher öffnen. Sie gewährleistet im Fall eines Feuers einen sicheren Weg nach draußen.

+ Die Phänomenta im Rotlicht - das Wissenschaftsmuseum beteiligte sich an der Aktion des Bündnisses „Alarmstufe rot“, die Farbe steht für den drohenden Untergang einer ganzen Branche. © Nougrigat

„Die Batterien wurden ordnungsgemäß gewartet. Das ,Warum’ wird jetzt ein Sachverständiger klären“, so Torsten Schulze. Sachverständiger, Sonderreinigung, Wiederherstellung der Sicherheitsbeleuchtung – „Stand heute können wir kommenden Freitag nicht öffnen, selbst wenn wir dürften und wollten.“



Entscheidung am Dienstag

Bis nächsten Dienstag soll feststehen, ob die Phänomenta am letzten März-Wochenende – auch mit Blick auf die Inzidenzzahlen – tatsächlich für den Besucherverkehr öffnen kann oder nicht. Schon vor Wochenfrist kündigte Torsten Schulze an, dass man einer Öffnung des Museums am Phänomentaweg bei derart hohen Corona-Fallzahlen im Märkischen Kreis skeptisch gegenübersteht. Die Phänomenta sei ein Museum für Familien und Kinder zum Anfassen und Ausprobieren, was nicht nur die Einhaltung von Abständen schwierig macht.