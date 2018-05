Verdacht auf Brandstiftung in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Nach einem nächtlichen Wohnhausbrand an der Bayernstraße in Lüdenscheid ermitteln Mordkommission und Staatsanwaltschaft. Nach ersten Ermittlungen wurde das Feuer vorsätzlich gelegt.

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr über einen Brand an der Bayernstraße informiert worden. Bei Eintreffen stellten die Rettungskräfte eine starke Rauchentwicklung in einem Doppel-Mehrfamilienhaus fest. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich 37 Bewohner in beiden Gebäuden. Beide seien ohne Verletzte geräumt worden, meldet die Polizei. Die Bewohner wurden zwischenzeitlich in einem bereitgestellten Omnibus betreut. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Brandstiftung zurückzuführen ist. Zeugen hatten kurz vor dem Ausbruch eine verdächtige Person beobachtet. Der Tatverdächtige flüchtete vom Ort des Geschehens. Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen kurz nach 8 Uhr hat sich der gesuchte 31-jährige Lüdenscheider auf der Polizeiwache Lüdenscheid gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen ermitteln gegenwärtig wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

