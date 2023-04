Feuer am Kreishaus: Anwohner nach Autobrand-Serie am Buckesfeld in Sorge

Von: Jan Schmitz

Teilen

Treibt am Buckesfeld ein Feuerteufel sein Unwesen? Seit Ende März wurden rund um das Kreishaus mehrere Autos angezündet. Die Anwohner sind in Sorge.

Neben Autobränden gab es in den vergangenen Wochen in einem engen Radius von gerade einmal einem Kilometer rund um das Lüdenscheider Kreishaus auch noch mutmaßliche Brandstiftungen an Gebäuden, wie zum Beispiel am China-Restaurant Feuer Phönix. Die Polizei ist alarmiert. Sie prüft einen Zusammenhang.

Bereits seit Mitte August 2022 hält eine 20-jährige Polizei und Lüdenscheid auf Trab. Die junge Frau hat in der Vergangenheit immer wieder Altpapiercontainer entzündet und Dutzende Taten eingeräumt, dennoch ist sie wegen der geringen Schwere der Taten immer noch auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen Sachbeschädigung durch Feuer. In der Beurteilung von möglichen Haftgründen durch einen Richter wird das unterschiedlich stark bewertet.

Die Auto-Brandserie am Buckesfeld hat strafrechtlich eine andere Qualität. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen versuchter oder vollendeter Brandstiftung. Die jüngsten Taten ereigneten sich am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilte, brannte an der Heedfelder Straße gegen 20.25 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Kreishauses ein Opel Combo. Ein daneben stehender Opel Astra wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Opel Combo wurde erheblich beschädigt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Brandstiftungen: Zerstörte Dienstfahrzeuge des Märkischen Kreises

Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Dienstfahrzeuge des Märkischen Kreises. Der total zerstörte Opel Combo wurde in der Vergangenheit von Polizisten genutzt, die in der Verkehrserziehung in Grundschulen und Kindergärten eingesetzt werden.

Brandstiftung am Kreishaus: Ein Opel Astra geriet in Mitleidenschaft. © Polizei MK

Nur wenige Meter vom Kreishaus entfernt, an der Straße An den Tannen versuchte ein unbekannter Täter gegen 22.50 Uhr einen parkenden Lkw anzuzünden. Ein Zeuge stellte eine Flamme im Reifenbereich fest und löschte diese noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Am Esbergweg war es laut Polizeibericht ähnlich. Dort versuchte ein Unbekannter gegen 23.10 Uhr einen Opel Vivaro anzuzünden. Die Flammen im Bereich des Reifens erloschen von selber.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben. Die Ermittlungen werden wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung geführt. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02351/90990 bei der Polizei in Lüdenscheid.

Serien-Brandstifter? Polizei prüft Zusammenhang mit weiteren Feuern

Wie ein Polizeisprecher sagte, werden im Rahmen der Ermittlungen derzeit Tatzusammenhänge geprüft - nicht nur in Bezug auf die aktuellen Fälle der vergangenen Nacht, sondern auch auf einige Brandstiftungen der vergangenen Tage und Wochen im Bereich Buckesfeld:

24. März: Gegen 22.20 Uhr fing an der Straße Unterm Freihof ein Hyundai i30 Feuer. Das Fahrzeug stand in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude. Durch die Flammen wurden eine Garage und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei schreibt. Zunächst ging die Polizei hier von einem technischen Defekt aus. Nur einen Steinwurf entfernt an der parallel verlaufenden Straße Esberghang brannte dann aber erneut ein Auto, nachdem es offenbar angezündet wurde. Der Ford Kuga wurde durch die Flammen stark beschädigt.

30. März: Auf dem Parkplatz der Berufsschule am Raithelplatz brannte gegen 23.15 Uhr ein VW Scirocco vollständig aus.

4./5. April: Gegen 22 Uhr stellte der Besitzer eines Mercedes einen Brand an seinem in der Buckesfelder Straße parkenden Fahrzeug fest. Ein unbekannter Täter hatte dort im Bereich eines Reifens einen Brand gelegt. Der Besitzer konnte das Feuer selbständig löschen. Es entstand Sachschaden. Der Vollbrand konnte gerade so noch vermieden werden. Gegen 0.25 Uhr wurde ein Feuer an dem China-Restaurant Feuer Phönix an der Heedfelder Straße entdeckt. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.