Alarm im "Braunen Haus": Brand in Abluftrohr schnell unter Kontrolle

[Update 20.18 Uhr] Lüdenscheid - Für großes Aufsehen sorgte am späten Samstagnachmittag ein Einsatz der Feuerwehr mitten in der Lüdenscheider Innenstadt. Die Brandmeldeanlage im sogenannten "Braunen Haus" an der Wilhelmstraße 1 hatte um 17.20 Uhr ausgelöst.

Am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute eine Rauchentwicklung im Untergeschoss fest. Ursache dafür war ein Brand in einem Abluftrohr im Hausanschlussraum des Gebäudes, der schnell gelöscht werden konnte.

Danach musste das Untergeschoss belüftet werden, so dass der Einsatz insgesamt rund anderthalb Stunden dauerte. Es entstand geringer Sachschaden. Für die Anwohner bestand keine Gefahr, das Gebäude musste auch nicht evakuiert werden.

Da allerdings bei der Alarmierung das Ausmaß des Brandes für die Feuerwehr noch nicht klar war und es sich um ein Mehrfamilienhaus handelte, rückte ein entsprechend großes Aufgebot an Einsatzkräften aus.

Neben den Kräften der Feuer- und Rettungswache waren die Löschzüge Stadtmitte, Homert und Brüninghausen im Einsatz sowie der Gerätewagen Atemschutz aus Oberrahmede.