Festwochenende läutet den Mai ein

Die Herscheider sind in Feierlaune: Mit der Einweihung des Alten Schulplatzes und der Neuauflage des Frühjahrsmarkts – unterstützt durch die Sparkasse Lüdenscheid – stehen am Wochenende 4./5. Mai in der Ebbegemeinde gleich zwei Großveranstaltungen im Kalender.

Am ersten Mai-Wochenende steht die Gemeinde Herscheid Kopf. Gleich zwei Großveranstaltungen erwarten die Bürger und Besucher in der Ortsmitte: die Einweihung des Alten Schulplatzes und die Neuauflage des Frühjahrsmarkts. Tatkräftig unterstützt wird das große Engagement von Gemeindeverwaltung und Marketingverein durch die Sparkasse Lüdenscheid, die in ihrem Jubiläumsjahr den 175. Geburtstag auch in Herscheid mit ihren Kunden feiern möchte.

Kino unter freiem Himmel

Los geht‘s am Samstag, 4. Mai, mit der Einweihung des Alten Schulplatzes, der mit Einbruch der Dunkelheit zum Open-air-Kino wird. Bis zu 200 Besucher haben auf der Stufenanlage Platz und können bei Popcorn, Nachos und Getränken den Film „Dieses bescheuerte Herz“, eine deutsche Tragikomödie von Marc Rothemund mit Elyas M'Barek und Philip Noah Schwarz, genießen. Der Eintritt ist frei, lediglich Sitzkissen sollten die Kinogänger mitbringen. Der Film beginnt gegen 20.30 Uhr, aber schon weit vorher gibt‘s auf dem Schulplatz Speisen und Getränke.

Hoch hinaus mit der Sparkasse

Feiern Sie mit uns! Frühjahrsmarkt in Herscheid - mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid, seit 175 Jahren für Sie vor Ort. Am Sonntag, 5. Mai, um 11.30 Uhr beginnt mit dem Fassanstich und anschließendem Frühschoppen mit Livemusik der Herscheider Frühjahrsmarkt. Fast 50 teilnehmende Vereine, Institutionen, Gastronomen, Geschäftsleute und Gruppen aus der Gemeinde sorgen für Abwechslung und Überraschungen. Mitmach-Aktionen, Informationen, Verkaufsangebote und mehr laden zum Schauen, Staunen und Verweilen in der Ortsmitte ein.

+ In der Aussichtsgondel „Sky Cage“ - gesponsert von der Sparkasse Lüdenscheid – haben die Besucher den besten Blick über das Marktgelände – und sogar weit darüber hinaus. © Archiv Sparkasse Lüdenscheid

Neben dem großen Pool mit Wasserrolle (betrieben und betreut von der DLRG), Feuerwehrfahrzeugen und Segelflieger zum Anschauen und Anfassen gibt es einen weithin sichtbaren Hingucker: Die von der Sparkasse finanzierte gläserne Aussichtsgondel „Sky Cage“, von der aus zeitgleich acht Besucher in bis zu 50 Metern Höhe das bunte Treiben auf dem Frühjahrsmarkt aus der Vogelperspektive betrachten können. Geplant sind sechs bis acht Fahrten pro Stunde, die die Firma Dunkel mit ihrem Kran möglich macht. Startpunkt ist jeweils der Sparkassen-Parkplatz. Die Fahrtkosten betragen zwei Euro für Kinder (bis 14 Jahre) und vier Euro für Jugendliche und Erwachsene. Ein Ballons modellierender Stelzenläufer, Kinderkarussell und Planwagenfahrten sollen außerdem für strahlende Kinderaugen sorgen. Eine „Schlemmermeile“ gibt es hauptsächlich am Schulplatz. Dort können unter anderem Quiche, Reibekuchen, Schnitzel, Crêpes, Erbsensuppe sowie Kuchen und Waffeln genossen werden. Zudem spielt dort zunächst die Feuerwehr-Musikkapelle und ab etwa 13 Uhr die Lüdenscheider Band „Die Swingpartners“, gesponsert von der UWG Herscheid.

+ Die Lüdenscheider Band „Swingpartners“ sorgt für die passenden Klänge zur lockeren Fest-Atmosphäre. © Stephan Massloff

Straßensperrungen und Parkmöglichkeiten

Für das Fest-Wochenende müssen große Bereiche der Ortsmitte für den Straßenverkehr gesperrt werden: Am Samstag sind ab Mittag lediglich der Neuer Weg (befahrbar vom Ebbekreisel kommend bis Höhe Hauswald-Gebäude) und der Alte Schulplatz betroffen. Weitreichender sind die Sperrungen am Sonntag: Dann werden auch die Lüdenscheider Straße (ab Mittelstraße), Am Markt sowie die Plettenberger Straße (etwa bis Höhe Luther-Haus) in der Zeit von 7 bis 20 Uhr gesperrt sein. Die Veranstalter bitten die Besucher, ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze für die Veranstaltungen zu nutzen. Fahrzeuge können auch am Sonntag auf den Parkplätzen des Rewe-, des Netto- und des Raiffeisenmarktes abgestellt werden. Außerdem bestehen Parkmöglichkeiten vor dem Freibad, vor der Gemeinschaftshalle und am Rathaus.