Festnahme! Dealer (23) aus Lüdenscheid besaß Pistole und diese Maske

Minderjährigen Drogen verkauft und Personen mit Waffe bedroht?

Lüdenscheid - Beamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis haben am Freitagmorgen am Vogelberg einen 23-jährigen Lüdenscheider festgenommen, der im Verdacht steht, Minderjährigen Drogen verkauft zu haben. In der Wohnung des Mannes, gegen den ein Haftbefehl vorlag, fanden Ermittler auch Drogen, eine Gaspistole und eine Maske, die Anlass für weitere Ermittlungen ist.