Ein letztes Mal: Diese Männer bringen Leben in die Jahn-Halle

+ © Othlinghaus Ein Team - ein Festival: "Viva la JahnHalle" findet am 12. Oktober statt. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Ende des Jahres soll die Skaterhalle in der Jahn-Turnhalle für immer geschlossen werden. Vor diesem Ereignis wird es jedoch noch einmal ein Festival unter dem Motto „Viva la JahnHalle“ in dem Gebäude geben, dessen Mauern die Geschichte der Hip-Hop- und Musikkultur in Lüdenscheid atmen.