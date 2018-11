Festival erinnert an Lüdenscheid als Hochburg des Hip Hop

Lüdenscheld - „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Tänzer im ganzen Sauerland?“ – diese Inszenierung stand am Donnerstag im Mittelpunkt eines Hip Hop-Festivals im Bühnensaal des Kulturhauses, das an eine besondere Episode der Stadtgeschichte erinnerte. Denn viele Lüdenscheider wissen nicht, dass die Bergstadt in den 80er-Jahren eine Hochburg der Hip-Hop-Kultur war.

Dabei ist Hip Hop beileibe nicht nur das, was heute in musikalischer Hinsicht unter dieser Bezeichnung zu hören ist, es handelt sich vielmehr um eine umfassende Subkultur, zu der Musik vom Plattenteller, Rap, Breakdance sowie Graffiti-Kunst gehören. Mehr als 30 Jahre später ging man nun im Kulturhaus auf Spurensuche nach dieser städtischen Subkultur, um sie sichtbar zu machen und im besten Falle wieder aufleben zu lassen.

In Workshops mit Rap, Breakdance und Graffiti hatten 16 Kinder und Jugendliche die Hip-Hop-Inszenierung „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Tänzer im ganzen Sauerland?“ erarbeitet. Diese orientierte sich am Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, setzte dieses jedoch in den Kontext der Lüdenscheider Hip-Hop-Szene. Als Workshop-Leiter fungierten Yves Thomé (Graffiti), Lino Masella (Breakdance) sowie der Rapper und Singer-Songwriter R.U.F.F.K.I.D.D (Rap). Die Kids erzählten die Geschichte des Tänzers Snow White und seiner eifersüchtigen Schwester Miss Queen, die ihn von zuhause und aus seiner Crew verstößt.

Die fantasievolle Aufführung, die vom Publikum mit viel Applaus bedacht wurde, war nur ein Programmpunkt, um sich dem Phänomen Hip Hop zu nähern. Mit der Breakdance-Performance „Expedition Hip-Hop – My Identity?“ gingen siebe Jugendliche der Tanzformation „Junges Pottporus“ aus dem Ruhrgebiet mit energiegeladenen Tanzsequenzen und Interviews der Frage nach, was Hip Hop für sie bedeutet. „Alle tanzen dieselben Moves, aber jeder macht das anders“, lautete ein Kommentar. Vielen gefällt das Gefühl von Freiheit, das insbesondere der Breakdance auslösen kann. Diejenigen Zuschauer, die nicht so viel über Hip Hop wussten, erfuhren einiges – zum Beispiel, dass Grandmaster Flash, Hip-Hop-DJ der ersten Stunde, das Scratchen mit Schallplatten erfunden hat.

Die Szene traf sich im Jugendzentrum Schillerbad

Noch mehr Wissen über die Hip-Hop-Kultur, speziell in Lüdenscheid, vermittelte der in Iserlohn geborene Autor und Musiker Hannes Loh, der Gründungsmitglied der in den 90er-Jahren bedeutenden Lüdenscheider Hip-Hop-Formation Anarchist Academy war. Darüber hinaus ist er Autor des Standardwerkes „35 Jahre Hip Hop in Deutschland“. Er sei schon als Jugendlicher Fan der aus Amerika stammenden Hip-Hop-Kultur gewesen. Es habe aber lange gedauert, bis er herausgefunden habe, dass es in der Nachbarstadt Lüdenscheid eine sehr bedeutende Szene gab. „Die Jugendzentren waren die Wiege des Hip-Hop in Deutschland“, erklärte Loh. Auch in Lüdenscheid traf sich die Szene im damaligen Jugendzentrum Schillerbad.

Loh erinnerte unter anderem an Graffiti-Künstler Trickz, der eigentlich Thomas hieß und bereits im Alter von 24 Jahren starb. „Seine Tags waren überall in der Stadt“, erzählte Hannes Loh. „Trickz war eine wichtige Figur der Old-School-Szene in Lüdenscheid, und es sollte einmal an ihn als wichtige Persönlichkeit der Stadt ganz offiziell erinnert werden.“ An die jungen Hip Hopper, die mit tollen Aufführungen geglänzt hatten, appellierte er, sich an jene zu erinnern, die die Szene in den 80er-Jahren nicht nur in Lüdenscheid groß gemacht haben. „Ihr seid alle irgendwie mit denen verwandt.“ Mit einer Hip-Hop-Jam endete das Festival.