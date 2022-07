Zwei Kracher zum Schluss: Festival im MK endet mit der Verbeugung vor AC/DC

Die AC/DC-Fans zog es zum Abschluss des Festivals in den Kulturhauspark. © Othlinghaus, Björn

Zum Finale des diesjährigen Kultpark-Festivals krachte es am Samstag noch einmal ordentlich im Kulturhausgarten. Die Formation Hole Full Of Love, die der Dynamite AC/DC Fan Club Germany in Kooperation mit Kultpark-Veranstalter Oli Straub auf die Bühne brachte, hat sich insbesondere den Songs aus der Bon-Scott-Ära der australischen Kult-Combo verschrieben, also all jenen Werken, die vor oder kurz nach dem Tod des Sängers Bon Scott im Jahr 1980 entstanden sind.

Lüdenscheid - Diese Klassiker haben mit dazu beigetragen, dass sich AC/DC heute mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern zusammen mit der Rock-Band Queen auf Platz 5 der Liste der weltweit erfolgreichsten Bands festgesetzt hat.

Dass selbst jene Songs der Rock-Ikonen, die fast 50 Jahre auf dem Buckel haben, immer noch erstaunlich frisch klingen, liegt daran, dass AC/DC ihren charakteristischen, stampfenden Hardrock-Sound in einem halben Jahrhundert marginal verändert haben. Ein AC/DC-Song muss vor allem ordentlich krachen, und diese Vorgabe erfüllte die Band Hole Full Of Love, deren Musiker zwar noch nicht so lange wie AC/DC, aber doch schon seit den 90er Jahren erfolgreich im Geschäft sind, auf sehr authentische Weise.

Entsprechend krachend startete die Formation um Frontmann Darius Djurninovac mit „It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll)“ von AC/DC’s erstem Studio-Album „High Voltage“. Von diesem glänzenden Debüt der Australier waren über den Abend hinweg auch noch zahlreiche weitere Songs zu hören, darunter neben dem Titeltrack eine schön kernige, mit trockener Gitarre interpretierte Fassung von „The Jack“ und natürlich der Stampfer „T.N.T.“, der bis heute auf keinem AC/DC-Gig fehlen darf.

Gitarrist Karsten Kutscher zieht blank

Auch der Titeltrack des zweiten AC/DC-Studio-Werkes „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ ging in der Fassung von Hole Full Of Love ordentlich nach vorne los und profitierte von der Stimme des Sängers, die durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit der Bon Scotts aufweist.

Satter Sound, der an diesem Abend die Fans in Begeisterung versetzte, ist aber bei einem echten AC/DC-Gig noch längst nicht alles. Auch einige optische Standards, die bei keinem Auftritt der Australier fehlen dürfen, ließen Hole Full Of Love nicht außen vor.

Zappelorgie auf dem Bühnenboden

Gitarrist Karsten Kutscher legte gerne die für AC/DC-Saitengenie Angus Young typische Zappelorgie auf dem Bühnenboden hin, und im Rahmen des üblichen Striptease, bei dem Angus inzwischen dem Publikum sein nacktes Hinterteil meist vorenthält und stattdessen eine Unterhose mit der jeweiligen Landesfahne offenlegt, zog Kutscher blank.

Queen may Rock gastierte im Kulturhauspark und begeisterte die Fans. © Björn Othlinghaus

Die zahlreichen Klassiker der Rock-Band Queen haben es der Tribute-Formation Queen May Rock angetan. Die fünf Musiker Michael Antony Austin (Gesang), Markus Hoppmann (Gitarre), Florian Kremer (Piano, Keyboard, Gesang), Horst Zaunegger (Bass, Gesang) und Marco M. Molitor (Schlagzeug, Percussion, Gesang) legen dennoch Wert darauf, sich nicht als Lookalike-Band zu präsentieren, die schlechte Kostüm-Imitate und Perücken zu Markte trägt, um auch in optischer Hinsicht Queen-Feeling aufkommen zu lassen.

Die Bandmitglieder kamen am Freitag vielmehr in ihrer eigenen Kleidung zum Kultpark-Gelände im Kulturhausgarten und wollten ausschließlich durch ihre Interpretationen der Queen-Klassiker ebenso wie einiger, weniger bekannter B-Seiten der britischen Band überzeugen.

Obwohl sich die meisten Fans nicht nah an die Bühne herantrauten, einige Meter Abstand hielten und somit der Platz direkt an der Rampe weitgehend frei blieb, war der Kulturhausgarten dennoch gut gefüllt mit mehreren hundert Queen-Fans. Die Combo um Frontmann Austin feierte alle bekannten Songs ab, die die Fans von einer Queen-Tribute-Formation erwarten.

Im Anschluss an den Opener „One Vision“ aus dem Jahr 1985 machten die fünf Musiker einen Abstecher in die 70er-Jahre mit dem Klassiker „Killer Queen“, um dann wieder in die 80er zurückzuspringen und „Under Pressure“ zu performen, aus dem sich später Rap-Eintagsfliege Vanilla Ice mit einem Sample bediente, der „Ice Ice Baby“ zu einem Hit machte.

Mehrere hundert Fans feierten im Park die Hits der legendären Gruppe Queen. © Björn Othlinghaus

„Living On My Own“, einer der Titel auf der ersten Solo-Scheibe von Freddie Mercury, war dagegen zunächst kein Hit, erst die 1993, also zwei Jahre nach Mercurys Tod, veröffentlichte Fassung, an der sich Queen May Rock orientierten, landete in vielen Ländern auf Platz 1 der Charts. Nach „Somebody To Love“ und „Another One Bites The Dust“ schloss das nachdenkliche „These Were The Days Of My Live“ das erste Set ab. Im zweiten Teil des Gigs folgten dann vermehrt schwungvolle Stücke und Mitsing-Nummern wie der Rock’n’Roller „Crazy Little Thing Called Love“, „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“.

Dabei lieferte die Combo eine solide Performance ab, bei der man sich allerdings ein ums andere Mal doch noch ein wenig mehr Druck und Power gewünscht hätte, um das Publikum im gut besuchten Kulturhaus-Park stärker mitzureißen. Trotz allem verlebten die Queen-Fans einen vergnüglichen und unterhaltsamen Abend mit zweieinhalb Stunden anständig interpretierten Hits der britischen Rock-Ikonen, wobei auch das Wetter über den gesamten Abend hinweg mitspielte.