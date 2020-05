Festgebet im MK: Islamische Gemeinde betet in Corona-Zeiten an einem außergewöhnlichen Ort

"Id-Al-Fitr" unter freiem Himmel

+ © picture alliance / Sven Hoppe/dp Fehlende Gebetsräume für Muslime © picture alliance / Sven Hoppe/dp

Die Coronakrise stellt muslimische Mitbürger vor besondere Herausforderungen. Am Sonntag startet das Ramadanfest zum Ende des Fastenmonats mit dem traditionellen Festgebet. Das kann nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Der Verein Marokkanische Moschee für Moslems in MK e.V. hat eine ungewöhnliche Lösung gefunden.