Festbeleuchtung in Lüdenscheid: Taghell nachts um 1.30 Uhr

Von: Susanne Kornau

Dauerbeleuchtung im ab 19 Uhr regulär geschlossenen Contipark-Parkhaus Rathausplatz: Der Betreiber hat nach dem LN-Hinweis die Schaltung überprüft und festgestellt, „dass tatsächlich ein Fehler vorlag“. Die Zeitschaltuhr springe an, wenn Dauerparker nach Geschäftsschluss den Lichtschalter betätigten. Sie sei falsch eingestellt gewesen. Man habe das korrigiert und bereite derzeit zusätzlich die Installation von Bewegungsmeldern vor. © Cedric Nougrigat

Die „Stadt des Lichts“ muss ihren Umgang damit überdenken. Die Energiekrise und die dadurch bedingte zeitweise Abschaltung beleuchteter Objekte hat das beschleunigt.

Lüdenscheid – Obwohl sich die Lage etwas entspannt, das Energieeinsparungsgesetz EnSIkuMav gerade ausgelaufen ist, bleibt es an einigen Stellen dunkel. Die Phänomenta, zum Beispiel, schaltet die rund 20 Strahler für die Turmbeleuchtung nur noch selten ein: „Wir sparen dadurch rund 850 Euro Stromkosten im Monat“, hat Geschäftsführer Torsten Schulze festgestellt. Ganz verzichten will man allerdings nicht auf die Signalwirkung der von innen beleuchteten, transluzenten Membran: „Wir optimieren das Ganze“, sagt Schulze. Bei wichtigen Anlässen, auf die man aufmerksam machen möchte, leuchte die Landmarke. Vorteil: Es tritt kein Gewöhnungseffekt ein: Die Menschen fragten sich „Warum?“

Laternenlicht

Diese Frage stellt sich mancher Lüdenscheider, der nachts unterwegs ist, auch angesichts von Lichtinseln im öffentlichen Raum. Dazu gehören zum Beispiel als viel zu hell empfundene Straßenlaternen wie im Bereich der Hohfuhr-Terrassen. Nicht immer ist Abhilfe und Steuerung so einfach wie in den eigenen vier Wänden. Hell oder dunkel – das ist nicht zuletzt eine Frage des subjektiven Lichtempfindens. Wo die Grenze liegt zwischen notwendigem Licht und Lichtverschmutzung, ist ein eigenes Forschungsgebiet.

Die Straßenbeleuchtung rund um die Hohfuhr-Terrassen wird von manchen Anwohnern als zu hell empfunden. Dieses Bild zeigt die Hohfuhrstraße. © Cedric Nougrigat

Trotzdem geschieht natürlich einiges auf dem Gebiet. Mithilfe eines Lichtplanungsbüros hat der STL die rund 10 000 Straßenleuchten im Stadtgebiet überprüft. Mit einer über sieben Jahre laufenden Laternenoptimierung setzte man bis 2019 eine EU-Richtlinie um: Rund 6000 Laternen – die mit den schlechtesten Werten – sind seitdem auf energieeffiziente LEDs umgestellt, die sich, bei Beschwerden, auch steuern und verändern ließen, sagt STL-Chef Andreas Fritz. Doch die Umrüstung sei von einem Fachbüro detailliert begleitet worden, betont er – bis hin zum Versetzen von Masten, um Dunkelzonen zu vermeiden. Wer Straßenbeleuchtung trotzdem als störend empfindet, kann sich beim STL melden, per Mail oder über den Mängelmelder: „Wir würden das prüfen.“

Normalerweise, so heißt es vom STL, strahlten die LEDs der Straßenbeleuchtung nach unten, eine Blendwirkung dürfe somit nicht entstehen. Das lasse sich aber bei konkreten Beschwerden überprüfen. © Cedric Nougrigat

Jedenfalls konnte man auf diese Weise schon vor Krieg und Krise erhebliche Energieeinsparung erzielen. Der STL nennt Zahlen für die Straßenbeleuchtung:

Verbrauch 2011: 3.900.000 KWh, Kosten 2011: rund 640.000 Euro;

Verbrauch 2022: 2.785.000 KWh, Kosten 2022: rund 700.000 Euro;

Fazit: Man konnte durch diese Maßnahmen zwischen 2011 und 2022 zwar 1.115.000 KWh sparen, hatte 2022 aber trotzdem Mehrkosten von 60 000 Euro im Vergleich zur Rechnung von 2011. Die fiktiven Kosten ohne Umrüstung hätten sich für 2022 auf 975 000 Euro belaufen. Die Ersparnis durch die Umrüstung im Vergleich 2011 zu 2022: 275 000 Euro.

Auch gläserne Treppenhäuser strahlen in die Nacht. Was architektonisch durchaus seinen Reiz hat, fällt manchem in Zeiten von allgemeinen Energiespar-Appellen negativ auf. © Cedric Nougrigat

Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik ergänzt ganz allgemein, dass Laternen an sanierten Straßen nach geltender Norm (DIN 13201) bestückt seien und „meistens unproblematisch, da dort das Licht dorthin strahlt, wo es benötigt wird“. Anders sei das bei alten Leuchten oder unsanierten Straßen. Dort seien „zumeist konventionelle Leuchten im Einsatz, die rotationsstrahlend bestückt sind (bei Anliegerstraßen). Die Lichtfarbe ist mit 3000k recht grell. Bei einer gezielten Lichtverteilung wäre das kein Problem. Altersbedingt können diese Leuchten allerdings nicht mehr angepasst werden“.

Konfliktzonen

Dass Licht und Sicherheitsgefühl vor allem in sogenannten Konfliktzonen zusammengehören, betont die Stadtsprecherin: „Sicherheit durch gute Sicht im öffentlichen Raum ist neben anderen ein wichtiger Aspekt für die zu wählende Beleuchtungsklasse.“ Als „Konfliktzonen“ im Straßenverkehr gelten etwa Kreuzungen, Einmündungen, Kreisverkehre, Bushaltestellen, Baustellen oder Querungshilfen für Fußgänger. Generell stellt sie fest, dass gute Beleuchtung dazu beitragen könne, Risiken wie Vandalismus oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu reduzieren. Deshalb sei das Ausleuchten von Problemstellen im Einzelfall wichtiger gewesen als der Spareffekt.

Im Oberstadt-Tunnel brennt wieder Tag und Nacht Licht. Man habe, nach Anwohner-Beschwerden, die alten Leuchten repariert. Die Umstellung auf LED ist laut STL im nächsten Schritt geplant. © Cedric Nougrigat

Nun aber legt die Stadtverwaltung den Lichtschalter auch in dekorativer Hinsicht wieder um. „Im Laufe des Mai“ wolle man abgeschaltete oder eingeschränkte Innen- und Außenbeleuchtung wieder in Betrieb nehmen, so Marit Schulte-Zakotnik. Das betreffe etwa das Torhaus am Alten evangelischen Friedhof, die Christuskirche, die Lichtstele am Bahnhof und die Beleuchtung der Rathausfassade: „Im Innenbereich wurden nur kleinere Beleuchtungen unter anderem an der Stadtbücherei, Kulturhaus, in der VHS und in einigen Schulen abgeschaltet.“

Wie groß die Ersparnis durch die Maßnahmen sei, lasse sich nicht konkret sagen, so die Stadtsprecherin weiter. Die jeweiligen Hausmeister der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) hätten das dezentral vorgenommen: „Daher ist es auch schwierig, für diesen Bereich konkrete Einsparungen abzulesen.“

Plätze und Brücken

Anders sieht das aus für Plätze und Brücken. Hier gebe es beim STL eine Kostenstelle „Stadt des Lichts“, wo die Verbräuche für dekorative Außenbeleuchtung aufgeführt werden: „Dort lässt sich für das vergangene Jahr eine Einsparung von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ablesen. Statt 14 747 wurden nur 4504 Kilowattstunden Strom verbraucht.“

Der Phänomenta-Turm soll auch künftig nur noch zu besonderen Anlässen von innen angestrahlt werden, nicht dauerhaft. Die Ersparnis sei beträchtlich heißt es: rund 850 Euro im Monat. © Cedric Nougrigat

Märkischer Kreis

Eine Lichtinsel in der Dunkelheit bilden auch die Parkebenen am Kreishaus. Pressesprecher Alexander Bange erläutert auf Nachfrage, dass die neuen Parkdeck-Ebenen mit Dämmerungsschaltern und Bewegungsmeldern ausgestattet seien. Sollte nächtliche Dauerbeleuchtung festgestellt werden, müsse man die Programmierung der Melder überprüfen.

Dauerbeleuchtung oder nur Reaktion des Bewegungsmelders? Der Märkische Kreis erläutert die LED-Beleuchtung auf den neuen Parkdeck-Ebenen: „Sobald es dämmert, wird das Licht in der unteren Etage aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und zur Verhinderung von Vandalismus auf eine Grundbeleuchtung heruntergefahren.“ Wenn der Bewegungsmelder reagiere, gehe zeitweise „die volle Beleuchtung“ an. Oben schalte sich bei geschlossener Schranke die Beleuchtung nur zeitweise wieder ein, falls der Bewegungsmelder reagiere. In der Tiefgarage werde die Beleuchtung über Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr geregelt. Damit sei dort eine durchgehende nächtliche Beleuchtung ausgeschlossen. © Cedric Nougrigat

Generell sei der Kreis seit Jahren für das Thema Energiesparen sensibilisiert, so Bange weiter: „Im Rahmen eines Energie-Contractings und aufgrund der weiterhin angespannten Energielage werden auch in der Kreisverwaltung derzeit weitere Energieeinsparpotenziale in den Liegenschaften diskutiert.“ Dabei suche man nach effizienten und klimafreundlichen Lösungen. Als Beispiel nennt er den Neubau des Kreisarchivs in Altena: „Auf dem Dach des Gebäudes wurde eine Anlage mit einer Modulleistung von knapp 10 KWp errichtet. Der erwartete Solarertrag von jährlich ca. 8.500 KWh ist hierbei vorrangig angedacht, um den Eigenverbrauch der effizienten technischen Anlagen, insbesondere zur Gebäudebeheizung und ganzjährigen Temperierung der empfindlichen Archivgüter, zu großen Teilen abzudecken.“

Der Umstieg auf erneuerbare Energien sei ein wichtiges Thema beim Kreis. Seit einigen Jahren betreibe der eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Modulleistung von 13 KWp auf dem Dach des Kreishauses. Bange: „Im Rahmen eines derzeit in Umsetzung befindlichen Energie-Einsparcontracting-Projektes ist Photovoltaik eine tragende Säule der alternativen Energieerzeugung sowie nachhaltigen Wirtschaftens und Denkens des Märkischen Kreises.“ Das Projekt befinde sich in der Fertigstellungsphase. Es sehe vor, PV-Anlagen auf sieben Liegenschaften, mit Modulleistungen von insgesamt über 350 KWp, neu zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Bange weiter: „Bei allen aktuell laufenden Bauvorhaben werden ebenfalls Photovoltaikanlagen mit einer Gesamt-Modulleistung von ca. 140 KWp errichtet.“

Informationen gibt es auch im Netz unter https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-gesundheit/licht