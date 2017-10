Fesselnder Auftakt der Meisterkonzerte: Große Leichtigkeit und feiner Fluss

Lüdenscheid - Grandioser Beginn des ersten Meisterkonzerts in der laufenden Spielzeit im Kulturhaus: Ludwig van Beethovens Klarinettentrio B-Dur, Opus 11, das sogenannte Gassenhauer-Trio stand auf dem Programm.

Mit großer Leichtigkeit, feinem Fluss und entsprechend humorvoll im Finale ist dem Duo Biloba, Andreas Lipp (Klarinette und Katharina Groß (Klavier) sowie Ildikó Szabó an diesem Abend ein fesselnder Auftakt geglückt. Als fein abgestimmt erwies sich das Zusammenspiel des Trios. Klarinettist Andreas Lipp bereitete mit großer Spielfreude und famosem Klang Freude. Pianistin Katharina Groß und Ildikó Szabó blieben dabei absolut auf Augenhöhe, hielten dem Druck eines furios frisch aufspielenden Lipp stand und so wurde diese Interpretation des Gassenhauer-Trios zu einer höchst ausgewogenen wie solistisch reifen Angelegenheit. Erfreut reagierte das Publikum auf den spritzigen Auftakt des Abends.

Bei Felix Mendelssohn-Bartholdys Sonate für Violoncello und Klavier in D-Dur, Opus 58, standen Szabó und Groß im Mittelpunkt. Mendelssohns Cellosonate: Beherzt schwungvoll führten die beiden hinein in das Werk, fanden umgehend hinein in die so auch vom Komponisten angelegte Balance von Cello und Klavier, einer der Schlüssel zu Wirkung und Wohlklang. Das köstliche Allegro scherzando mit seinen Pizzicato-Einschüben und beeindruckender Cello-Kantilene offenbarte noch offenkundiger Szabós emotionale Beteiligung beim Spiel am Cello. Sie lebt Musik mit, vermittelt in jungen Jahren Reife und Tiefgang, gewährt so ihrem Publikum eine Form von seltener Teilhabe. Von großer Ergriffenheit ist das Adagio in Mendelssohn-Bartholdys Sonate. Wunderschön setzte Groß mit Arpeggien das Choral-Thema. Eine Rarität in dieser musikalischen Form. Beim nachfolgenden Rezitativ des Cellos fand Szabó höchsten Ausdruck. Der virtuose wie lebhafte und kraftvolle Schlusssatz riss hin.

Das zentrale Geschehen nach der Pause bestand in der Uraufführung von Sven Daiggers „und ab dafür...“ Auftragswerk, das dieser für das Duo Biloba und Szabó geschaffen hat. „Mit Schwung, rasend und stoisch“ lauten hier die Überschriften. Der zeitgenössische Komponist gilt als großes Talent, hat im In- und Ausland bereits zahlreiche Preise erringen und namhafte Stipendien erhalten. Auf steter Suche nach neuem Klang und zeitgemäßem Ausdruck hat der Komponist hier ein hoch anspruchsvolles Werk für ein Trio vorgelegt. Das Stück rhythmisch schwierig, lebt von hoher klanglicher Spannung und Reibung, setzt in der Dynamik Maßstäbe. Trefflicher Applaus für das Werk und fulminant aufspielende Musiker. Schwierig fiel es da, in das beschließende Klarinettentrio von Brahms hineinzufinden.