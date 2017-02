Schätzen für den guten Zweck

Lüdenscheid - - Sie sammeln seit gut eineinhalb Jahren für caritative Zwecke Geld. „Wir haben uns irgendwann überlegt, dass wir unsere Schätztage damit verbinden könnten“, sagt der Brügger Galerist Detlev Kümmel. Seine Mitstreiter, darunter auch der Antiquitätenhändler Walter Lehnertz aus der Eifel, waren sofort mit im Boot, geben sie doch an Schätztagen kostenlose Expertisen für vermeintliche oder auch echte Schätze ab.

Hilfe hier, Hilfe dort, eine Sammlung für die Sterbebegleitung krebskranker Kinder in der Eifel, auf den Cent genau 771,40 Euro für die Aktion „Glückbringer“ in Lüdenscheid – für ein Kamerateam des Zweiten Deutschen Fernsehens waren die Schätztage in der Galerie Kümmel Grund genug, eine Reportage über die TV-bekannten Antiquitätenhändler mit Herz zu drehen.

„Wenn wir Schätztage veranstalten, lassen wir uns zunächst einmal vor Ort sagen, wo das Geld hinfließen könnte. Wir schauen uns dann die caritative Arbeit an, die da geleistet wird – und sammeln drauf los“, erklärt Kümmel. Und weiter: „Waldi Lehnertz ist eher so der Laute von uns beiden. Deswegen steht er im Mittelpunkt der Reportage. Der hat daheim in der Eifel sogar bei so einem Event einen acht Meter hohen Schneemann gebaut.“

Gesendet wird der Beitrag im Rahmen des Fernseh-Formats „Hallo Deutschland“, einem Boulevard- und Schlagzeilenmagazin des Fernsehsenders, das seit 1997 ausgestrahlt wird. Das halbstündige Magazin läuft täglich und widmet sich Boulevard-Themen aus den Länderstudios in Deutschland. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.

Insgesamt sechs ähnliche Veranstaltungen wie die Schätztage in Brügge, an denen hunderte Besucher ihre Exponate bewerten ließen, haben die Antiquitätenhändler schon hinter sich. Kümmel: „Wir haben diesmal hier in Brügge das Glücksbringer-Sparschwein der Lüdenscheider Nachrichten aufgestellt und jedem gesagt, für die Expertise soll er mindestens einen Euro in das Schwein werfen. Und diejenigen, von denen ich weiß, dass die nur wenig Geld haben, waren sofort mit dabei. Aber die, denen es nun wirklich nicht schlecht geht, haben sich geziert und gewunden. Sowas ärgert mich dann.“ Den Betrag, der den „Glücksbringern“ zur Verfügung gestellt wird, runden die TV-Experten auf 800 Euro auf.