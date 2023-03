Ferienwohnungen und Hofcafé: Schloss öffnet sich für Besucher

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Ferienwohungen, Hofcafé, Eventlocation: Das Schloss Neuenhof im Elspetal steht vor einem Paradigmenwechsel. © Henrik Wiemer/Digitalbild

Das Schloss Neuenhof soll sich in Zukunft in vielfältiger Weise für Gäste aus Lüdenscheid, aber auch Urlauber öffnen. Das ist der Wunsch von Gabriel von dem Bussche.

Lüdenscheid – Der Schlossherr nennt es einen Paradigmenwechsel: „Private Nutzungsansprüche müssen fortan hinter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zurückstehen“, stellte er am Mittwoch im Stadtplanungsausschuss mit Blick auf das Schloss Neuenhof, das vielleicht bedeutendste Bau- und Kulturdenkmal der Stadt, fest.

Und weiter: „Die Hofanlage muss in Zukunft eigene Erträge und Überschüsse erwirtschaften. Hofanlage und Umlage haben ein hohes Entwicklungspotenzial hinsichtlich neuer Nutzungskonzepte und Aufenthaltsangebote, die aber gleichzeitig mit dem historischen Wert der Anlage harmonieren müssen.“

Der Wunsch des Schlossherrn an die Politik: Um die Ideen und Ansätze, die es zahlreich gibt, effizient auf den Weg bringen zu können, soll ein Bauleitplanverfahren für das Schloss beschlossen werden.

Ferienwohnungen und Hofcafé: Schloss öffnet sich für Besucher

„Eine gebündelte Steuerung der fachlichen Prüftatbestände durch ein Bauleitplanverfahren fördert für Antragsteller und Verwaltung gleichermaßen die Arbeitseffizienz“, stellte von dem Bussche fest, „unterschiedliche Nutzungskonflikte werden frühzeitig erkannt und können zielorientiert berücksichtigt werden. Planungssicherheit und langfristige Gestaltungsoptionen für das Schlossareal garantieren die Zukunftsfähigkeit der bauhistorischen Anlagen.“



Gabriel von dem Bussche hat 2019 die Verwaltung des Schlosses aus den Händen seines Vaters Alhard Graf von dem Bussche-Kessell übernommen. Er war seinerzeit aus Berlin zurückgekommen als Fachmann für Forst- und Landwirtschaftfragen. Doch er redete am Mittwoch nicht um den heißen Brei herum: „Forsterträge werden in den kommenden 20 Jahren aufgrund des Waldsterbens keine oder nur sehr geringe Überschüsse für den Denkmalschutz liefern. Gleichzeitig gehen die Fördermittel für Denkmäler aufgrund von Wirtschaftskrise und politischem Budgetdruck vermutlich zurück. Wir erkennen die Notwendigkeit, neue Konzepte und Angebote zu erarbeiten, um auch in Zukunft eigene Mittel für den Erhalt des Denkmals zu sichern.“



Die Nutzungspotenziale, die er in einer Präsentation der Politik näherbrachte, sind vielfältig: Das Schloss soll – nur drei Kilometer vom Lüdenscheider Stadtkern gelegen – zu einer Tourismuslocation mit Ferienwohungen, Cabins und Kursraum (möglich seien Tages-Retreats) umgebaut werden. Es soll ein Begräbniswald in Schlossnähe entstehen. Die Planungen sehen zudem Gewerbeflächen für kreative Gewerke (Ateliers in der Remise) vor.



Die Gesamtheitlichkeit der einzelnen Konzepte formt die Strahlkraft!

Ein zentraler Baustein ist zudem ein Hofcafé, das im alten Kuhstall entstehen soll. Urig soll das Café daherkommen und Spaziergängern und Touristen eine Einkehrmöglichkeit bieten. Ein Ort zum Verweilen. Geplant ist der Verkauf hofeigener Produkte – in Kooperation mit anderen nachhaltigen Produktanbietern aus der Region. „Die Gesamtheitlichkeit der einzelnen Konzepte formt die Strahlkraft“, stellte von dem Bussche fest.



Dazu zählen auch die Projekte, die durch die Gründung des „Schloss Neuenhof im Elspetal e.V.“ angegangen werden sollen. Der Förderverein soll neue Aufenthaltungsangebote schaffen (Kultur, Landschaftspark, Kinderwerkstatt), soll die Öffnung des Schlossparks für besondere Eventformate auf den Weg bringen, die lokale Geschichte durch modernes Infotainment erlebbar machen und die Infrastruktur für Wanderer und Besucher verbessern.



„Für die Stadt Lüdenscheid und den Märkischen Kreis bedeutet eine Belebung des Areals eine Stärkung des Standorts und des lokalen Identifikationspotenzials“, warb Gabriel von dem Bussche für seine Ideen, „Schloss Neuenhof wird so zu einem Partner für eine attraktive Stadtentwicklung. Der Handlungswille, ein bauhistorisches Denkmal zukunftsfähig zu machen, ist vorhanden.“



Ein Konzept für Nachhaltigkeit und Tourismus für die Region – mit diesem Gedanken wusste sich die Politik am Mittwoch ad hoc anzufreunden. Das Konzept wird nun in den Fraktionen beraten werden. Und dann könnte als Ergebnis das gewünschte Bautleitplanverfahren ein weiterer Eckpfeiler auf dem Weg in die Zukunft des stolzen alten Lüdenscheider Schlosses werden.