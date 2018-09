Fenstermontagebetrieb nach Insolvenz im Sprint zur "runden Lösung" geführt

Übernahme der Klein GmbH durch die Kram GmbH binnen weniger Tage

+ © Bernd Eiber Dr. Martin Plappert (links) und Unternehmer Andy Kram haben im Sprint eine Insolvenz zur „runden Lösung“ geführt. © Bernd Eiber

Lüdenscheid - Insolvenzverfahren sind in der Regel eine zähe Angelegenheit, die sich über Jahre hinziehen können. Einen ganz anderen Fall erlebte Dr. Martin Plappert von der Kanzlei Bergfeld & Partner am Rathausplatz. Die Übernahme der Klein GmbH, ein bekanntes Fenstermontageunternehmen mit Sitz an der Parkstraße 116, durch die Kram GmbH ging innerhalb weniger Tage über die Bühne.