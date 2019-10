Feinste asiatische Küche im Restaurant von „Mrs. ANH“

+ © Mrs. Anh © Mrs. Anh

Lange Jahre duftete es im Haus Altenaer Straße 3a nach Pizza und Pasta. In der kommenden Woche zieht in die Räume des einstigen „Capello d’Oro“ asiatisches Flair ein. „Mrs. ANH“ eröffnet hier ein Restaurant samt Bar, in dem der Kunde ganz bewusst auch hinter die Kulissen schauen darf.