Feinstaub-Belastung an A45-Umleitungen: Kinderarzt fordert diese Maßnahme

Von: Monika Salzmann

Dr. Walter Wortberg (von links), Heiko Schürfeld (Bürgerinitiative A45) und der Kinderarzt Christian Döring zeigten die Gefahren von Feinstaub auf. © Salzmann, Jakob

„Eine Geschwindigkeitsbegrenzung reduziert die Aufwirbelung.“ Davon ist der Kölner Kinderarzt überzeugt und bestätigte, dass ein Tempo-30-Limit auf besonders belasteten Straßen durchaus etwas bringt. In einem Vortrag rückte er vor allem die Gesundheitsgefährdung von Kindern durch Feinstaub in den Mittelpunkt.

Lüdenscheid - „Eine Geschwindigkeitsbegrenzung reduziert die Aufwirbelung.“ Auf Nachfrage bestätigte der Kölner Kinderarzt Christian Döring, der am Donnerstag auf Einladung der Bürgerinitiative A45 im Bürgerforum zum Thema „Unsichtbar und unausweichlich – Wie krank macht schlechte Luft“ über die gesundheitlichen Gefahren von Feinstaub sprach, dass ein Tempo-30-Limit auf besonders belasteten Straßen durchaus etwas bringt.

Feinstaub: Höhere gesundheitsschädliche Auswirkung als bisher angenommen

Je höher die Geschwindigkeit, desto höher sei die Belastung mit Feinstaub, die durch Abrieb und Aufwirbelung bereits vorhandenen Feinstaubs entstehe. Besonders die Gesundheitsgefährdung von Kindern durch Feinstaub rückte der Kinderarzt bei seiner Powerpoint-Präsentation, die sich auf neue umweltmedizinische Veröffentlichungen und Studien gründete, in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei belegte er, dass Feinstaub in der Atemluft eine viel höhere gesundheitsschädliche Auswirkung hat als bisher angenommen.

Gemeinsam mit Dr. Walter Wortberg, der Mitbegründer der Bürgerinitiative A45 ist und sich für eine Gesundheitsstudie für die Anwohner der Umleitungsstrecke einsetzt, beleuchtete der Kölner Arzt die toxische Wirkung von Verbrennungs-Partikeln. Heiko Schürfeld, Sprecher der Bürgerinitiative, stellte dem kleinen Zuhörerkreis die Referenten vor.

Mit Zahlen und Fakten belegte Christian Döring seine Ausführungen. Dass jährlich rund 200 000 Menschen vorzeitig durch Feinstaub sterben und Feinstaub von der WHO in die höchste Krebsrisiko-Kategorie hochgestuft wurde, war zu hören. Auf die relative Größe von Feinstaubpartikeln, die unterschätzte Eindringtiefe dieser Partikel in den menschlichen Körper und deren unterschätzte Ausbreitungswege bis in die Plazenta (Mutterkuchen) hinein, ging Döring ein.

Feinstaub als „Gifttaxi“

Als Mini-Gifttaxi – belastet mit dioxinartigen Kohlenwasserstoffen, Schwermetallen und anderen giftigen Stoffen – wies er Feinstaub aus. Besonders ultrafeiner Feinstaub (Verkehr), der über die Lungenbläschen ins Blut gelangt, sei gefährlich. Bereits wenig Feinstaub führe zu Mangelgeburten. Viel Feinstaub führe zu vielen Frühgeburten. Schlechte Atemluft führe dazu, dass der Mutterkuchen, der das ungeborene Baby versorgt, weniger durchblutet und häufiger entzündet ist. Das Kind selbst schneide später bei Entwicklungstests schlechter ab.

Saubere Luft sei ein Grundrecht. Artikel 2 (2) des Grundgesetzes – „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ – und Artikel 14 (2) zog er heran, um dies zu untermauern.

Kinderarzt empfiehlt Anwohnern eigene Mess-Station am Fenster

Den Anwohnern an der Umleitungsstrecke empfahl er das Anbringen einer eigenen Mess-Station am Fenster. Nachweisen lasse sich das Gift überdies in Kinderhaaren – Stichwort Biografie einer Intoxikation – und dem Haarwachstum vor und nach der Brückensperrung.

Mit detaillierten und ausführlichen Ausführungen stützte der Umweltarzt Walter Wortberg Dörings Ausführungen. „Es besteht inzwischen eine vorsätzliche schwere Gesundheitsgefährdung“, erklärte er. Auf Gefahren durch den Reifenabrieb und Lärm ging er ein. Viele Anwohner der Lennestraße hätten resigniert. Angesichts des Eindringens von Schadstoffen in die Erde kamen im Plenum Fragen zur Ernte im eigenen Garten und möglicherweise belastetem Obst und Gemüse durch das hohe Verkehrsaufkommen auf.