Feindbild Elterntaxi: Kostenloses Schülerticket für alle im MK gefordert

Märkischer Kreis – Elterntaxis sind nicht gut fürs Klima – auf diese Formel könnte man die Rechnung der Partei Die Linke bringen. Linke Ratsvertreter aus Lüdenscheid fordern daher ein Schülerticket für alle Schüler in der Bergstadt.

Perspektivisch sollen Pennäler in allen anderen Kreis-Kommunen in den Genuss eines kostenlosen Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr kommen.

Zwar erklärte sich der Lüdenscheider Schul- und Sportausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch für nicht zuständig, inhaltlich unterstützten die Ausschussmitglieder aller Parteien aber das Anliegen der Linken. Sie verwiesen die Antragsteller an den Verkehrsausschuss des Kreistages, wo der Antrag richtigerweise vorgelegt werden müsse. Das wollen die Linken nun tun.

Die Lüdenscheider Linken haben den Hol- und Bringverkehr als ein ständiges Problem an den Lüdenscheider Schulen identifiziert. Die meist kurzen Pkw-Strecken führten in Summe zu einer erheblichen CO2-Belastung.

„Wir vertreten die Auffassung, dass Kinder und Jugendliche möglichst zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Nahverkehr die Bildungseinrichtungen aufsuchen sollten“, heißt es in der Antragsbegründung.

Die Lösung aus Sicht der Linken: Alle Kinder bekommen ein Schülerticket, auch diejenigen, die einen kurzen Schulweg haben. Bislang erhalten nur Schüler die Jahreskarte, die mindestens zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnen.

Sollte der Verkehrsausschuss des Kreistages grünes Licht geben, müsste die MVG errechnen, wie teuer die flächendeckende Einführung wird. Finanziert werden könnte das Ticket, das auch in der Freizeit gelten soll, über eine Erhöhung der Kreisumlage.