Feierstunde: Drei nagelneue Erstausrücker-Löschfahrzeuge übergeben

Von: Bettina Görlitzer

Im Beisein aller Arbeitskreismitglieder und Vertretern der Firma Rosenbauer erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe durch Sebastian Wagemeyer, Christoper Rehnert und Beigeordnetem Fabian Kesseler an die Löschzugführer. © Görlitzer, Bettina

Drei nagelneue Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge wurden am Samstagvormittag in offiziellem Rahmen an die Löschzüge Stadtmitte, Brüninghausen und Brügge übergeben. Gefeiert wurde dies nach der offiziellen Schlüsselübergabe an die Löschzugführer mit einem Familienfest in und um die Phänomenta.

Lüdenscheid - Drei nagelneue, völlig identische Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge waren am Samstagvormittag vor der Phänomenta aufgereiht – ihr einziger Unterschied besteht in einer Ziffer auf dem Kfz-Kennzeichen und in der Beschriftung über der Windschutzscheibe. Im Beisein von vielen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und ihrer Angehörigen, Vertretern der Feuerwehrleitung sowie aus Rat und Verwaltung der Stadt Lüdenscheid wurden die ersten drei von insgesamt fünf baugleichen sogenannten Erstausrückerfahrzeugen an die Löschzüge übergeben. Gefeiert wurde das nach der offiziellen Schlüsselübergabe an die Löschzugführer mit einem Familienfest in und um die Phänomenta.

Fahrzeuge für die Löschzüge Oberrahmede und Homert werden folgen

Ein Ort, der gut zu den „technikaffinen“ Feuerwehrleuten passe, wie Feuerwehrchef Christopher Rehnert bei der Begrüßung betonte. Erstmals hat die Lüdenscheider Feuerwehr bei der notwendigen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ein solches gemeinsames Projekt aller Einheiten gestemmt und viel Arbeit investiert. Die Ziffern, mit denen sich die Fahrzeuge unterscheiden, stehen für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr: 1 für Stadtmitte, 3 für Brüninghausen und 4 für Brügge. Die beiden weiteren Löschzüge Oberrahmede (2) und Homert (5) werden in diesem beziehungsweise dem nächsten Jahr ebenfalls identische Fahrzeuge bekommen (» siehe unten).



Bürgermeister Sebastian Wagemeyer würdigte die Anschaffung der baugleichen Fahrzeuge als einen „Schritt zu noch mehr Professionalität“ in der Freiwilligen Feuerwehr. Es sei ein Ausdruck von Wertschätzung für die Arbeit und das Engagement der Feuerwehr, dass Rat und Verwaltung den Einsatzkräften eine Ausstattung zur Verfügung stellen, mit der sie sicher handeln können und bestmöglich geschützt sind. Inklusive des Baus der neuen Gerätehäuser würden in den nächsten Jahren rund 70 Millionen Euro in die Arbeit der Feuerwehr fließen.



Mehr als 2000 ehrenamtliche Stunden in das Projekt investiert

Rehnert bedankte sich bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Technik, die – so schätzt der Leiter der Feuerwehr – mehr als 2000 Stunden ehrenamtlich für das Projekt investiert haben.



Der Feuerwehrchef nutzte zudem die Anwesenheit von Vertretern aus Rat und Verwaltung, sich für die Bereitstellung der finanziellen Mittel zu bedanken – und äußerte einen Wunsch an alle Beteiligten: „Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, die in naher Zukunft zu beschaffenden Zweitausrücker ebenfalls baugleich zu beschaffen.“

Neu gebildetes Verpflegungsteam erstmals im Einsatz

Die feierliche Übergabe der Fahrzeuge war noch in weiterer Hinsicht eine Premiere: Erstmals trat ein neu gebildetes Verpflegungsteam der Feuerwehr um Maik Möritz in Erscheinung, das die Gäste bewirtete. Auch diesem Team galt, ebenso wie Mit-Organisator Jan Dämmer, Rehnerts Dank. „Das ist es, was unsere Freiwillige Feuerwehr ausmacht: Alle packen mit an, jeder bringt sich mit den vielfältigen Talenten und Ideen ein und es entsteht etwas Großes daraus.“