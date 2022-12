Fehlzündung im Kamin: Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Die Feuerwehr musste wegen einer Fehlzündung ausrücken. © privat

Fehlzündung sorgt für Feuerwehreinsatz.

Wegen einer Fehlzündung in einem Kamin eines Einfamilienhauses rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zur Jüngerstraße an der Kalve aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzugs Brüninghausen drang Rauch aus dem Gebäude.

Löschmaßnahmen waren nach Auskunft der Feuerwehr nicht notwendig. Das Objekt wurde sicherheitshalber mit einer Wärmebildkamera inspiziert und durchgelüftet. Gebäudeschaden war nicht entstanden, niemand wurde verletzt.