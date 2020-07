Größter Fehler von Hauseigentümern und Mietern: Schlüssel verstecken

Eigentlich weiß es jeder. Ein Schlüssel sollte nie außerhalb des Hauses versteckt werden. Es passiert dennoch häufiger als angenommen. Das wissen auch Kriminelle.

Ob unter der Fußmatte, unter einem Blumentopf, im Jalousie-Kasten, an der Garage, im Radkasten, an der Dachrinne, unter Steinen, in Leuchten. Kein Versteck am Haus ist für einen Ersatzschlüssel gut genug. Kriminelle suchen gezielt danach und werden auch fündig, wie ein Fall aus dem Märkischen Kreis beweist.

Die Besitzerin einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage an der Germanenstraße hatte den Schlüssel nur vermeintlich gut versteckt, als sie am Montagnachmittag die Anlage verließ. In den darauffolgenden Stunden suchten und fanden Diebe den Schlüssel. Sie öffneten das Häuschen und bedienten sich. Gestohlen wurden unter anderem ein Laptop und eine Heckenschere.

Erst am Mittwochabend kehrte sie in die Kleingartenanlage zurück und bemerkte den Verlust. Was Eigentümer und Mieter wissen müssen: Ermöglichen sie durch fahrlässiges Verhalten - zum Beispiel durch das Verstecken eines Schlüssels außerhalb des Hauses - den Diebstahl, kann die Hausratversicherung die Leistung verweigern.

Im aktuellen Fall nimmt die Wache Lüdenscheid Hinweise unter Tel. 02351/90990 entgegen.