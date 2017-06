Federleichte Heiterkeit – Werbung für Kulturwoche

Lüdenscheid - „Hupen“ für die Kulturwoche „Augenschmaus & Ohrenweide“ vom 3. bis 9. Juli: Das Einläuten der Kulturwoche fand wie stets im Rosengarten statt. Die Marching Band „Bäng Bäng“ versprühte mit Dixie, Swing und Pop gute Laune, das Clownsduo „Die Angels“ große Heiterkeit.

Ein kleiner Info-Tisch in einem eilig aufgestellten Pavillon, Ehrenamtliche, die Fragen beantworten und Prospekte verteilen. Ein weiblicher Clown, der Infobroschüren über die Kulturwoche Augenschmaus & Ohrenweide an Mann und Frau bringt – damit startete die Auftaktveranstaltung im Rosengarten. Mit dem Auftritt von „Bäng Bäng“ wurde es turbulent. Aufreißer: „You Are My Sunshine“, eine Dixie-Nummer, die nahezu jeder im Ohr hatte.

Trompeter Thomas Wurth sang mit Flüstertüte, machte sich so verständlich und mischte dem sauberen Klang der Band ein wenig Grammophon-Feeling bei. Auf „Ain’t She Sweet“ setzte Wurth den Text „Mir geht’s gut“. Wippen und Klatschen in angrenzenden Wirtsgärten, auf dem Platz und im Pavillon. Jung und Alt von der Musik der Band hingerissen. Auch Pop hatte die Band mit dabei, setzte zu dem Ohrwurm „Sunny“ von Bobby Hebb an. Da sang auch die Seniorenreihe auf den Ruhebänken mit.

Als das umtriebige Clownsduo „Die Angels“ einschwebte, gab es Pantomime auf dem Platz. Da wurde einem Kameramann ins Objektiv gelinst, sein Kopf mit einer Zeitungsmütze versehen. Ein weiblicher Gast im Brauhausgarten erhielt herrlich duftende Zeitungsblumen, wurde ausgiebig geherzt. Zeitungen wurden zu Decken, ein Mädchen durch die Gegend getragen, ein alter Herr spielte fröhlich verschmitzt eine gesundheitliche Malaise und wurde darauf mit einem Telefon abgehört. Keiner war vor den (B)Engeln sicher, der gesamte Platz wurde bespielt. Mission des Duos: Schutz, Liebe und Wohlergehen den Erdenbürgern. Die Geflügelten beendeten nahezu jeden Kontakt mit dem Publikum mit einem sanften Drückerchen und jeder machte mit. Lisa Bohren-Harjes und Hilde Croomhecke boten einen federleichten wie warmen Walking Act erster Güte. - Ulf Schwager