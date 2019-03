Temperaturrekord: So warm war es im Februar noch nie

Neuer Temperaturrekord für Lüdenscheid

Lüdenscheid – Die Höchsttemperatur im Monat Februar hat am 27. Februar 19,6 Grad betragen. Damit wurde das bisherige Maximum (17,5 Grad am 29.02.1960) für einen Februar in Lüdenscheid sehr deutlich übertroffen – ein neuer Temperaturrekord, schreibt die Meteorologische Station am Staberg in ihrem monatlichen Witterungsbericht.