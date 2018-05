FDP-Bundestagsabgeordneter Johannes Vogel bei Screwerk

Digitale Prozesse ermöglichen schnelle Reaktion im Betrieb

+ © Eiber Christiane Zibirre zeigt Johannes Vogel Mikro-Schrauben mit dem Durchmesser von nur einem Millimeter. © Eiber

Lüdenscheid - „Wo entstehen neue Ideen, wo ist es besonders spannend?“ Mit diesen Fragen war Johannes Vogel, heimischer Bundestagsabgeordneter der FDP, bei der Firma Screwerk an der Lösenbacher Landstraße genau an der richtigen Adresse. Denn es ist das am schnellsten wachsende E-Commerce Unternehmen in seinem Wahlkreis.