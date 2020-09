Peter Oettinghaus macht Rückzieher vom Rückzieher

+ © LN-Archiv Peter Oettinghaus © LN-Archiv

Lüdenscheid – Paukenschlag direkt vor der Wahl am kommenden Sonntag: Die „Alternative für Lüdenscheid“ (AfL) will nun doch in den Stadtrat einziehen. Dies erklärte AfL-Vorsitzender Peter Oettinghaus auf Anfrage unserer Redaktion.