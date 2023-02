Faszination Weltraum: Polarlichter über Lüdenscheid

Von: Thilo Kortmann

Das rote Licht ist das Polarlicht. Kamila Cymorek hat es an der Stottmert in Lüdenscheid aufgenommen. © KAMILA CYMOREK

Sie kommen nur ganz selten vor im Sauerland: Polarlichter. Am späten Montagabend waren die Auswirkungen eines gigantischen Sonnensturms in Lüdenscheid zu sehen.

Lüdenscheid - In so einen Genuss kommt man als Astrofotograf oder Astrofotografin im MK nur sehr selten: Die Aufnahme eines Polarlichts gelingt nur ganz wenigen. Kamila Cymorek fotografiert den Sternenhimmel immer wenn es klar ist. „Ich bin dann immer draußen. An den dunkelsten Orten im MK“, sagt sie. So wie in der Nacht zum Dienstag. Mit ihrer Canon eos+ und 24 mm Objektiv hatte sie sich an der Stottmert positioniert. Mit einer Belichtungszeit von 20 Sekunden konnte sie so das seltene Polarlicht einfangen.

Ich lebe hier jetzt 40 Jahre, erst zum zweiten Mal habe ich solche Polarlichter hier in Lüdenscheid erlebt.

„Es gab heftige Anzeichen für so einen gigantischen Sonnensturm“, sagt Rolf Becker, der im Nattenberg die Astro-Abende organisiert. „Ich lebe hier jetzt 40 Jahre, erst zum zweiten Mal habe ich solche Polarlichter hier in Lüdenscheid erlebt“, so Becker. Elektrisch geladene Teilchen würden in Richtung Erde geschleudert. Für die rund 150 Millionen Kilometer bräuchten diese etwa anderthalb bis zwei Tage.

Kamila Cymorek beim Fotografieren des Sternenhimmels. Sie ist in ganzen MK unterwegs. © Thilo Kortmann

„Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten“, sagt Kamila Cymorek glücklich über ihre Aufnahmen. Je nach Atom „Es muss eine dunkle Nacht sein, ohne Wolken“, erklärt die Astrofotografin. Je nach Atom verändere sich die Farbe des Polarlichts; grüne, lila, rot. „In Mitteleuropa sind Polarlichter total selten. In Skandinavien und Alaska kann man sie sehr je nach Sonnenaktivität sehr oft beobachten“, erklärt Cymorek.

Für Rolf Becker hat sich Kamila Cymorek zu einer hervorragenden Astrofotografin entwickelt. „Sie ist immer draußen, wenn der Himmel klar ist. Und macht fantastische Fotos“, so Becker. Solche heimischen Fans des Weltalls wie Becker und Cymorek nennen sich auch „Lüdenscheider Sternenfreunde“.

Jeden 3. Donnerstag im Monat organisiert Rolf Becker im Nattenberg den Astro-Abend. Dann gibt es Vorträge, Fotos und Filme rund um das Thema Astronomie.