Fast 30 Firmen aus dem Süd-Kreis bei der Hannover-Messe

Märkischer Kreis/HAnnover - Jahr für Jahr zeigen Tausende Firmen aus der ganzen Welt ihre Neuheiten auf der Hannover-Messe. Die fortschreitende Digitalisierung, Industrie 4.0., lernfähige Roboter – so sieht Industrie im 21. Jahrhundert aus. „Integrated Industry – Creating Value“, die vernetzte Industrie, ist das Leitthema der diesjährigen Messe, die noch bis morgen in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfindet.

Und doch gehört ein bisschen Nostalgie diesmal dazu: Die Hannover-Messe feiert 2017 ihren 70. Geburtstag. Passend dazu ergänzen einige Oldtimer aus dem Hause VW in diesem Jahr den Shuttle-Service auf dem Messegelände und lassen ein paar Gedanken an vergangene Zeiten zu, während in den Messehallen modernste Technologien und Produktentwicklungen auf sieben Leitmessen gezeigt werden.

Unter den rund 6500 Ausstellern sind auch wieder die Mittelständler aus dem südlichen Märkischen Kreis vertreten. Fast 30 Unternehmen zeigen ihren Neuheiten und demonstrieren, wie sie sich den Herausforderungen des neuen Zeitalters stellen. Einige von ihnen waren bereits 1947 bei der ersten Hannover-Messe dabei und sie setzen bis heute auf die weltgrößte Industriemesse. Die weltweite Ausrichtung und die große Bandbreite hat immer noch ihren Reiz – nicht zuletzt deshalb, weil es nirgendwo so einfach ist, so viele Kunden, Lieferanten und potenzielle Neukunden in so kurzer Zeit an einem Ort zu treffen, sagen viele.

‘ Ausführliche Berichte über die Firmen auf der Hannover-Messe gibt es am Donnerstag in den Printausgaben unserer Zeitung