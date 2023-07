Fassadenteile abgestürzt: Feuerwehr sichert Gebäude an der Wilhelmstraße

Von: Bettina Görlitzer

Weil Fassadenteile eines Gebäudes an der Wilhelmstraße herabgestürzt sind, wurde die Feuerwehr am Samstagmittag zum Einsatz in die Fußgängerzone gerufen. © Popovici

Am Dach des Gebäudes der Gaststätte Bude hatten sich Steine gelöst und waren auf die Wilhelmstraße gestürzt. Feuerwehr und Ordnungsamt sicherten die Fußgängerzone.

Lüdenscheid – Weil Teile der Fassade eines Gebäudes in der Innenstadt abgebrochen und auf die Wilhelmstraße gefallen waren, musste die Lüdenscheider Feuerwehr am Samstagmittag Amtshilfe leisten. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurde der Bereich an der Schemperstraße abgesperrt. Mit der Drehleiter erreichten die Feuerwehrleute die betroffene Stelle, was für einiges Aufsehen in der Fußgängerzone sorgte.

Dort, wo das Dach beginnt, hatten sich an dem Gebäude der Gaststätte Budde unter anderem Steine gelöst. Die Einsatzkräfte klopften alle losen Teile runter, um die akute Gefahr zu bannen. Fast zwei Stunden, bis kurz nach 15 Uhr, dauerte der Einsatz für die Feuerwehr.